Bloguero deja conmovedor mensaje antes de morir por Covid (vídeo)

ESLOVAQUIA.- Jozez Kmeťo es un bloguero eslovaco que se enfermó de coronavirus y murió. Ahora, el vídeo que subió a sus redes horas antes de su deceso le está dando la vuelta al mundo, pues hizo un llamado hacia quienes creen que el Covid es una especie de gripa leve.

Te puede interesar: El modus operandi de la mujer que estafó a Amazon con 31 cuentas

El bloguero de 47 años explicó que la grabación la hizo antes de que una ambulancia lo llevara a un hospital y sus problemas respiratorios eran visibles.

Jozez Kmeťo murió

"¡Queridos amigos! Nunca caigan bajo la influencia de personas que no creen en el coronavirus u otras similares. Me encantaría que finalmente todos aquellos que no creen en el coronavirus y piensan que es una especie de gripe leve sean enviados lejos. Porque eso no es verdad", dijo.

En su vídeo exhortó a las personas a cuidarse. "Mantengan sus dedos cruzados por mí y, si es posible, envíenme fuerzas", añadió Kmeťo.

RT reportó que el hombre falleció pocas horas después de su hospitalización.