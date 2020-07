Kim Kardashian, Kanye West y 'Get Out": ¿por qué son tendencia?

MÉXICO.- Esta noche, Twitter colocó entre sus principales tendencias a la socialité y empresaria Kim Kardashian luego de unos polémicos tuits de su esposo, el rapero Kanye West.

Te puede interesar: Kanye West promete dar un millón de dolares a quienes tenga un bebé

El ahora candidato presidencial sorprendió al anunciar como parte de su campaña a la presidencia de los Estados Unidos que pensó abortar a su hija North West, declaración que podría haber retumbado en el clan Kardashian, liderado por la matriarca Kris Jenner.

Los tuits de Kanye West

Ahora bien, ¿en qué se relaciona la pareja conformada por Kim y Kanye con la película "Get Out"? y ¿por qué los internautas abrieron miles de hilos sobre el tema? Te explicamos.

Abro hilo de TODO el drama sobre los últimos tweets de Kanye West y como Kim Kardashian según lo quería secuestrar como en la película Get Out tras su miting presidencial del día de ayer 😳👀 pic.twitter.com/Xpd7haukVF — Antonio García (@antoniogrciag) July 21, 2020

El show de redes inició después de las nueve de la noche, cuando Kanye tuiteó: "Todos saben que la película "Get out" trata sobre mi".

La película que menciona tiene una trama de un grupo de personas "blancas" que secuestran a personas de color. Todo con el objetivo de esclavizarlos.

Más tarde, Kanye West tuiteó: "Pongo mi vida en las manos de dios para que la mamá de North, nunca la fotografíe en una sesión Playboy".

Lo mismo tuiteó en los siguientes, recalcando que en realidad ninguno de sus hijos aparecerá en dicha publicación, en la que Kim Kardashian fue portada cuando creció su popularidad.

ABRO HILO SOBRE LOS ULTIMOS TWETS DE KANYE WEST Y COMO KIM KARDASHIAN SUPUESTAMENTE LO QUERÍA SECUESTRAR AL ESTILO GET OUT 👇🏻 pic.twitter.com/h7FOhWRQ25 — 𝕹𝖎𝖌𝖙𝖍𝖒𝖆𝖗𝖊 (@malapersonax) July 21, 2020

El rapero no se detuvo, mencionó también la posibilidad de "ser encerrado como Nelson Mandela" , al canal E, que transmite el programa Keeping Up with the Kardashians y a la cadena NBC.

El tuit más alarmante fue en donde manifestó que "Kim está intentando viajar a Wyoming para encerrarme con un doctor como en la película "Get Out" porque lloré por salvar la vida de mis hijos".

Parece que la familia Kardashian está teniendo problemas y dejaron que los internautas de Twitter dejaran volar su imaginación con las teorías conspirativas.

Creo que ya entiendo un poco el ataque de locura de Kanye, no quiere que sus hijos pasen lo mismo que paso Kim Kardashian cuya madre vendió a todos sus hijos incluyendo el fulano video porno. Y bueno no es secreto que Kris Jenner es un diablo que le encanta la plata pic.twitter.com/VuZspNbA5S — Azul 🦋 (@adrianadhq) July 21, 2020

Los tuits fueron eliminados minutos más tarde.