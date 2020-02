La historia real sobre el video donde un flamenco hace "sangrar" a otro

INDIA.— En redes sociales unas imágenes y un video de unos flamencos han causado el asombro y la repulsión de muchos internautas.

En dicho material se ve cómo un flamenco "ataca" a otro y éste derrama "sangre" la cual es bebida por un cría. Esas imágenes y el video han generado mucho escalofrío a usuarios.

Sin embargo detrás de tan "salvaje" escena animal, hay una verdad muy distinta; incluso la verdadera razón de la foto es muy tierna.

Esa ha sido la pregunta de muchos internautas quienes se han impactado al ver la imagen de un flamenco sangrando mientras otro "lo ataca". Pero no es así.

Parveen Kaswan, un guarda forestal, y el que se encargó de compartir las imágenes y videos que ahora son virales, aclara que los animales no se están peleando.

Lo que los flamencos hacían era alimentar a una pequeña cría con la leche de buche, que es lo que se ve como si fuera sangre.

No they are not fighting. This is one of the most amazing thing in nature. Parent flamingos produce crop milk in their digestive tracts & regurgitate it to feed young ones. See how together they are doing it. Source: Science Channel. pic.twitter.com/GrJr4irGox