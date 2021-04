"La purga de la violación" en TikTok: ¿qué es y por qué es un peligro?

MÉXICO.- Tiktok es una plataforma que tiene cada vez más usuarios. Sin embargo, hay algunos contenidos que que han causado polémica, como el ya conocido “juego de la asfixia”. Ahora se está viralizando un peligroso reto que se llama “La purga de la violación” y que invita a las personas a tener un “Día internacional de la violación”.

there are really people on tiktok trying to make “national rape day” a thing!?!?!? EXCUSE ME!?! apparently it’s on April 24, PLEASE be safe.