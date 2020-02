Logran fotografiar a una "pantera rosa" en Siberia

RUSIA- Un raro felino apodado Zvezda (Estrella) se ve en una impresionante tomada en la hora del crepúsculo en el Parque Nacional Sailugem; esto según "The siberian Times". El efecto de color causado por la luz le dio el apodo de "pantera rosa"; en realidad se trata de un leopardo de las nieves, una especie muy rara debido a que está en peligro de extinción.

El medio de comunicación afirma que el leopardo de las nieves fotografiado tiene de cuatro años; es uno de los apenas 17 felinos registrados en el parque nacional en la frontera de Rusia con Mongolia.

Fue visto por última vez en 2018, y antes de eso como un cachorro con la madre en 2017. Todavía se desconoce el género del leopardo de las nieves.

La nueva imagen de la cámara oculta, confirma que el animal adulto está bien después de separarse de su madre.

Estos animales que viven en lo alto de las montañas son extremadamente cautelosos, y cada nueva imagen capturada agrega información valiosa sobre el bienestar de la población de leopardos de las nieves.

