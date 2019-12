LordInterjet: gerente termina golpeando a pasajeros que reclaman

MÉXICO.— La etiqueta #LordInterjet en redes sociales, se ha convertido en tendencia, luego de mostrar algunos videos donde un trabajador de la aerolínea Interjet se molesta y golpea a los pasajeros.

A través de Twitter, se han hecho virales un par de videos, en los que se ve a un gerente de Interjet intercambiando golpes con un usuario que lo está grabando, cuando se negaba a dar viáticos a los pasajeros de un vuelo cancelado.

El suceso viral ocurrió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM); después de que varios pasajeros exigían hospedaje y comidas luego de que un vuelo de Interjet se cancelara.

Ante la negación del personal de la aerolínea, una persona decide exponer el problema en redes sociales, pero el gerente se da cuenta de ello y, se levanta de su lugar para exigirle al pasajero que no grabe.

“No me grabes, no me grabes”, dice el empleado de la aerolínea, y cuando el usuario pregunta la razón de su reclamó, el trabajador se limita a decir: “Porque no”.