Los Tik Tok más polémicos y escandalosos de 2020 (Vídeos)

Si han estado sentados en casa todo el año, comiendo bocadillos o chocolates y ocasionalmente moviendo el "mouse" de su computadora portátil para que no los despidan, ¡bien por ustedes!

Porque los TikTokers ciertamente no lo han hecho durante este 2020.

Paso de todo

En un año en el que de alguna manera no pasó nada y ocurrió todo, los influencers han estado viviendo en un universo paralelo donde la pandemia no existe.

Celebran fiestas en sus mansiones, inician pleitos insignificantes por su número de seguidores y crean contenidos con el que ninguna persona puede identificarse, pero se sigue consumiendo o viendo sólo para sentir algo o pasar el rato.

Controversial lista

A continuación les presentamos la cronología de los TikTok más polémicos que sucedieron este año.

Baile "Renegade"

Jalaiah Harmon, una joven de 14 años de Atlanta, es la creadora original del baile "Renegade".

Cuando el New York Times escribió un artículo sobre Jalaiah en febrero, fue evidente que Charlie D’Amelio, Addison Rae y otros creadores de contenido se habían apropiado de su baile sin darle crédito en un inicio, lo que generó una discusión sobre cómo se favorece a creadores de contenido blancos en la app.

Hype House

Para los no iniciados, Daisy Keech es la cocreadora de Hype House, una mansión alquilada en Los Ángeles, donde viven algunas de las estrellas más importantes de TikTok.

En marzo, Daisy publicó un vídeo ahora privado de 22 minutos en YouTube, describiendo todos los problemas entre ella, el cocreador Thomas Petrou y el resto de los integrantes de la casa.

No le dan crédito

Según Daisy, Thomas y la celebridad de TikTok Chase Hudson (también conocido como Lil Huddy) se acercaron a ella con la idea inicial de Hype House, en la que ella invirtió 18,000 dólares.

Pero Daisy dice que no fue acreditada como cofundadora y se le prohibió acceder a sus redes sociales y contratos con marcas.

Josh y Bryce Vs. Lil Huddy

La canción de Josh Richards y Bryce Halla contra Lil Huddy causó un debate.

En abril, dos creadores de TikTok de Sway House, el colectivo rival de Hype House, hicieron un track donde acusan a Lil Huddy de haber maltratado a Charli D’Amelio durante su relación.

Es una canción considerada "excepcionalmente terrible".

Jóvenes brujas

En julio, el momento en que perdimos la cabeza durante la cuarentena, hubo rumores en #WitchTok, el rincón sobrenatural de TikTok, de que un grupo de brujas jóvenes había hechizado a las hadas y a la Luna y tenía sus ojos puestos en el Sol.

Después, un montón de brujas reales se enojaron con el grupo de brujas jóvenes y así fue como comenzó el melodrama.

me googling “who are the fae” and “why would tiktok witches hex the moon” at 10:38pm on July 19, 2020 pic.twitter.com/WwwlrjqY2Z — kd (she/her) (@kdmcteigue) July 20, 2020

Sin embargo, la historia se convirtió en una intersección multiplataforma en internet.

Covifiesta

Varios influencers se reunieron en Hype House durante el verano cuando los casos de coronavirus en Estados Unidos alcanzaron niveles sin precedentes.

Con invitados como los YouTubers de belleza James Charles y Nikita Dragun, las hermanas Charli y Dixie D’Amelio y la personalidad de internet Tana Mongeau.

TikTokers throw another party, this one appears to be at the Sway LA House. Bryce Hall, Josh Richards, Blake Gray, Nelk Boys, Nessa Barrett among people at party. This hours after LAPD tried to shut down an NFL player’s party at Beverly Creek last night. What are your thoughts? pic.twitter.com/Tubto59eiG — Def Noodles (@defnoodles) August 4, 2020

Contagios

Según el comediante de internet y rapero Elijah Daniel, muchos dieron positivo a Covid-19 después la fiesta y, a pesar de las críticas en línea, Hype House siguió organizando fiestas.

Otro ejemplo de cómo los influencers piensan que están por encima de la ley (o en este caso, un virus).

Charly Jordan en Ruanda

En septiembre, la influencer de TikTok fue a Ruanda en un viaje de dos semanas para hacer "obras de caridad" con gorilas, pero terminó en cuarentena forzada luego de dar positivo por Covid-19.

"El maldito gobierno llegó a donde me estoy quedando y me llevó lejos de todas las personas con las que estaba", sollozó en un vídeo ahora eliminado.

Aislada

"No hablo el idioma y me encerraron en esta maldita habitación y no puedo marcharme".

Charly se disculpó y luego le permitieron salir del país después de dar negativo, pero fue acusada de tener un complejo de "salvadora blanca" por viajar en medio de una pandemia y poner en riesgo a los ruandeses.

Ishinigate, un fraude

Ishini Weerasingh es una creadora de contenido en TikTok de Sri Lanka de 21 años que vive en Canadá y es conocida principalmente por ser sensual.

¿Y las donaciones?

Pero un escándalo en las redes sociales estalló en otoño cuando la gente comenzó a indagar en su pasado y reveló que los 80,000 dólares que había recaudado de la gente para ayudar a los sobrevivientes de los atentados de Pascua de 2019 en Sri Lanka no habían llegado a los destinatarios previstos.

Posteriormente, Ishini se disculpó y dijo que el dinero será devuelto a quienes lo donaron.

Bella Poarch y su tatuaje

La estrella estadounidense-filipina de Tiktok es mejor conocida por mover la cabeza al ritmo de canciones como "M to the B" y defender su derecho a actuar como una linda bebé.

Pero fue criticada en septiembre después de que la gente notara que tenía un tatuaje del Sol Naciente en el brazo, un símbolo ofensivo que los coreanos consideran un signo del militarismo japonés y el dominio colonial.

Disculpas en redes

"En ese momento, no conocía la historia", dijo en su disculpa en Twitter.

Sorry im gonna quit — Bella Porch (@bella_porch) September 28, 2020

"Pero cuando me enteré, inmediatamente lo cubrí e hice una cita para quitármelo. Me avergüenzo de mí misma por no hacer una investigación".

Gabi Demartino y su reto

La mayoría de los influencers están muy desconectados de la realidad.

La YouTuber Gabi Demartino se hundió a nuevos niveles cuando reveló en un vídeo de TikTok que normalmente gasta 9,000 dólares a la semana en gastos regulares mientras su amiga, que trabaja como secretaria, se ríe dolorosamente.

Gabbie DeMartino DELETES TIKTOK after backlash. Gabbie later apologized in a TikTok for doing the “BFF Income Challenge”—in thread.



Senior Drama Correspondent Dr. Montelooney says “👁 👄 👁”



What are your thoughts? pic.twitter.com/XjmevCJNQP — Def Noodles (@defnoodles) September 20, 2020

Más tarde, Gabi eliminó el vídeo y se disculpó, agregando que su amiga le había estado enseñando cómo hacer un presupuesto y que inicialmente pensó que sería "interesante mostrar cómo los ingresos no importan cuando se trata de la amistad".

Ridículos en dos casas

The Wave House, una casa creadora de contenido británica situada en una mansión en el campo, es conocida por las ridículas presentaciones de sus miembros en las que los influencers llegan en helicóptero, se bañan en leche y destrozan una Mona Lisa falsa.

Wave e Icon Houses

Un mes después, un nuevo colectivo llamado Icon House trató de superarlos haciendo que los miembros debutaran en una ráfaga de billetes de 20 libras o justo después de saltar de un avión.

En octubre, por desgracia, la gente los acusó de copiar a Wave House, cuando en realidad esto es lo que sucede cuando tienes demasiado dinero.

TikTok pro-Trump

Después de que Donald Trump perdiera las elecciones estadounidenses en noviembre, las páginas de TikTok pro-Trump Republican Hype House y The Republican Boys comenzaron a publicar vídeos engañosos e inexactos sobre los resultados, vistos por su millón de seguidores.

Vergonzosamente para ellos, TikTok tuvo que intervenir y eliminar los vídeos como parte de sus pautas de integridad electoral.

Quejas de Charli D'Amelio

La estrella más grande de TikTok perdió brevemente un millón de seguidores en noviembre después de quejarse de que no tenía 100 millones de seguidores en la plataforma.

Charli dijo que quería alcanzar la cifra en un episodio de Dinner With The D'Amelios, una nueva serie en el canal de YouTube de la familia.

Charli y su hermana Dixie también fueron acusadas de ingratitud después de mostrar desagrado ante la comida cocinada por su chef privado.

En una transmisión en vivo, Charli se disculpó más tarde, diciendo que todo era "un gran malentendido".

Charli finalmente alcanzó los 100 millones de seguidores, pero algunos la acusaron de comprarlos.

Trisha Paytas contra todos

Trisha Paytas, exconcursante de Celebrity Big Brother y personalidad de internet, no es ajena al drama, pero aún así logró crear una de las peleas más importantes en TikTok este año.

Grosera y caprichosa

Después de llamar a Charli D’Amelio "grosera y caprichosa" por quejarse de no tener un millón de seguidores, James Charles subtuiteó a Trisha como una de las "personas de más de 30 años que buscan pelear con alguien de la mitad de su edad".

Trisha luego acusó a James de ser "asqueroso y depredador" con las hermanas D’Amelio, antes de que tanto James como Dixie D’Amelio intentaran cancelar a Trisha por su uso pasado de la "palabra n".

Con información de vice.com