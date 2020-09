¿Luisito Comunica se burla del ''machismo? Foto divide opiniones

La Generación de Cristal™ de Schrödinger:



Si no te quejas de Luisito Comunica, me enojo, pero si te quejas, también me enojo.



Todo esto y más en esta historia titulada: "El Chud de Internet al que ningún chile le embona y siempre termina culpando a las feministas de todo". pic.twitter.com/v5fBZxgnTy