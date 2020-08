Madre humilla a adolescente a través de TikTok y desata polémica

El vídeo de una madre que toma las redes sociales para enviar un mensaje a los seguidores de su hijo ha causado indignación entre los internautas.

La razón se debe a que el adolescente, quien nació siendo niña, utiliza el recurso del cosplay como medida para representar su identidad sexual, por lo que al lanzar su canal de Tik Tok se presentó con sus seguidores como Alex.

Gracias a su gusto por el cosplay, Alex ganó un gran número de seguidores, especialmente por su traje de Deku del anime Boku No Hero.

No obstante, luego de que su madre notara que los contactos de sus redes sociales se referían a él con pronombres masculinos y el nombre que eligió, la mujer decidió usurpar sus redes sociales para enviar un mensaje, que muchos consideraron ser discriminatorio y abusivo.

Si vas a tener unx hijx y no lx vas a amar de igual forma si es trans, nb, genderfluid, gay, bi, lesbiana, O LO QUE SEA no lx tengas. Ver la cara me hace mierda man, no entiendo como existe gente así. #HISNAMEISALEX pic.twitter.com/xF2aR0wU0z

"Okay. Ella es Darinka y yo soy su madre Tasha. Yo le di el nombre de Darinka por una razón , ustedes van a dirigirse a ella como Darinka, o ustedes no van a dirigirse a ella en absoluto . Si ustedes no siguen las instrucciones de su madre , ustedes serán eliminados de su vida , entiendan eso. Esto va para cada uno de los amigos que ella tenga, SU NOMBRE ES D****, NO ALEX, ESTOY HARTA DE ESTO ", declara la madre a las cámaras.

Muchos consideraron que se trataba de un abuso infantil, pues incluso se puede ver en el vídeo que el adolescente se encuentra con la mirada perdida mientras su madre habla, evidentemente en una especie de shock al ser humillado de este modo ante sus seguidores.

Además, los internautas reclamaron que también emitiera un abuso contra su identidad trans al referirse a Alex con el pronombre femenino.

Luego de que el vídeo se hiciera viral, los internautas iniciaron una petición para que las autoridades se involucraran en el caso, pues temían por la integridad física y emocional del adolescente.

Además mostraron su apoyo a través del hashtag #HisNameIsAlex (#SuNombreEsAlex), que también fue replicado en Latinoamérica.

