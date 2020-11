Maestra comparte con sus alumnos la cena de Acción de Gracias

El correo electrónico de una profesora universitaria se hizo viral el pasado fin de semana en Estados Unidos, luego de que informara a sus estudiantes que donaría raciones de su cena de Acción de Gracias para aquellos que por la situación del Covid-19 no pudieran volver a casa con sus familias.

El Día de Acción de Gracias (26 de noviembre) es una de las celebraciones más importantes en Estados Unidos, que cada año reúne a las familias para su tradicional cena.

No obstante, la crisis sanitaria en dicho país, que registra más de 12.5 millones de casos positivos y 257 mil muertes, obliga a no bajar la guardia, por lo que algunos universitarios no han podido viajar con sus familias para esta fiesta.

"No quiero que nadie se sienta solo"

Ante eso, la doctora Elizabeth Pearce –de la Universidad de Iowa- decidió enviar un correo electrónico a sus estudiantes para anunciarles que prepararía porciones extra de su cena de Acción de Gracias, que estaría repartiendo entre aquellos que necesitaran una comida casera.

Dijo que también podría dar raciones extra en caso de que sus estudiantes tuvieran un compañero de cuarto o pareja con ellos.

“Sé que ha sido un momento difícil para muchos de ustedes (…) No quiero que nadie se sienta solo en Acción de Gracias o que se pierda de una cena familiar casera”, escribió la profesora en su correo electrónico, el cual fue compartido por una alumna en Twitter, donde rápidamente se hizo viral.

My professor is absolutely too pure for this world😢❤️ pic.twitter.com/jrXRifFnp8 — leah girl (@leahh_163_) November 19, 2020

“Mi hija pequeña es vegana, así que también tengo opciones veganas. Puedes checar el menú”, añadió en el escrito.

Muchos aplaudieron el gesto de la profesora e incluso se ofrecieron a darle donaciones para que pudiera ayudar a más estudiantes, sin embargo, la misma alumna que publicó el correo explicó que agradecía la intención, pero que no lo necesitaba.- Con información de ABC News.

