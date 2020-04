Maestro sorprende a su estudiante durmiendo en clase por Zoom

En Argentina, el Gobierno prorrogó la cuarentena y el regreso a clases hasta una fecha sin definir, por esta razón algunas escuelas recurren a las clases virtuales para poder terminar con todos los contenidos del curso.

En las últimas horas, un vídeo en el que se observa a un joven durmiendo sobre una cama en plena clase virtual de Zoom se volvió viral.

"No me había pasado nunca, se me duermen en clase, pero en la cama no se me había dormido nunca ninguno", dijo el maestro al hablar de la situación.