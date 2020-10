Maestros ''pierden la paciencia'' en clases virtuales (vídeo)

SALTILLO.- Esta pandemia ha puesto a prueba muchas habilidades de maestros y alumnos, para los que las clases a distancia han significado un cambio en la educación. Ahora se viralizaron dos nuevos vídeos de maestros que perdieron la paciencia durante sus clases.

Los estudiantes de la escuela secundaria Profesor Federico Barrueto Ramón exhibieron a la maestra Norma llamándoles "burros".

De acuerdo con los alumnos, el incidente ocurrió antes de la reunión virtual, cuando la docente olvidó apagar el micrófono de su cámara y atendió una llamada.

“Pinches huercos no me entregan nada, ni madres, y luego déjame decirte otra cosa, me los están mandando hechos un desmadre”, dijo.

Maestro "ya está harto"

Posteriormente, otro vídeo de una clase por Zoom se volvió viral, pues un maestro se mostró visiblemente afectado por la falta de esfuerzo de sus alumnos.

El docente les dijo a sus estudiantes que ya estaba “harto” de esta situación y que incluso, estaría evaluando en renunciar a su puesto.

“Desaliento, en verdad, ni ganas de enseñar y en este momento que ya no tengo ganas de enseñarles, ya me harté. Ya me harté, de veras. Y este sistema está para avanzar el próximo año y no quiero sentirme mal porque mañana o más tarde van a decir ‘este profesor no me enseñó nada’. No es que no te enseñé nada, es que tú no leíste. Así es. Así que alumnos, voy a evaluar, para la próxima semana, presentar mi renuncia a la cátedra y estoy harto de todo esto. Nadie de ustedes estudia, pobre país”, dice el profesor.

Apoyan al docente

En los comentarios se leen mensajes de apoyo al docente, al que identificaron como Juan Francisco Baldeón, catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú.