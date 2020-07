Mark Zuckerberg desata los memes por exagerar con el bloqueador

Mark Zuckerberg se encuentra de vacaciones en Hawaii donde fue captado mientras surfeaba, algo que generó una ola de memes, pero no porque lo hiciera mal, sino por el aspecto de su rostro.

Lo anterior, debido a que –al parecer- el multimillonario CEO de Facebook utilizó una capa gruesa de bloqueador solar para protegerse, por lo que su rostro lucía peculiarmente blanco. Esto desató una ola de memes y bromas al respecto.

No one has ever seen Mark Zuckerberg and the ghost from Spirited Away in the same room, just saying pic.twitter.com/RZ54gjcHJz