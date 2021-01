Martha Figueroa critica a Nath Campos; le recuerdan "abuso" de su hijo

Un comentario que emitió la conductora Martha Figueroa durante la transmisión del matutino “Hoy” causó polémica, pues desestimó las acusaciones de Nath Campos al señalar que “bebió demasiado”, a lo que una usuaria contestó que su hijo también es un abusador.

De acuerdo con la acusación de una usuaria, cuando ella tenía 17 años salió con Alejandro Vaca Figueroa, hijo de la colaboradora de Hoy.

“Por supuesto que Martha Figueroa va a reaccionar así cuando su hijo también es un abusador. Cuando acusé a su hijo por hacerme lo que me hizo, esta vieja me amenazó y básicamente me dijo que era mi culpa por haberme ido a una fiesta con él”, dijo la joven sobre una vivencia que experimentó cuando tenía 17 años.

Por supuesto que Martha Figueroa va a reaccionar así cuando su hijo también es un abusador. https://t.co/JANB8yKw3H — Ana 🎄☃️ (@AnaFloreess) January 25, 2021

La joven dijo que salió con Vaca Figueroa y otros amigos, en la que le ofrecieron alcohol. Sin embargo, tras beberlo, se despertó afuera del edificio en el que se celebró la fiesta sin recordar que había pasado.

“Una señora me ayudó a llamarle a mis papás. Nunca he sabido qué pasó durante el tiempo que estuve desmayada, fueron varias horas. Estábamos en un depa vacío que era propiedad de Alejandro. Él, dos amigos suyos y yo. Tenía 17 años”, expresó Ana.

En fin ya no es un tema que me afecte ni nada, solo lo platico ahorita porque me dio mucho sentimiento ver el video este y escucharla hablar así. — Ana 🎄☃️ (@AnaFloreess) January 25, 2021

La joven aseguró que tenía pruebas y que incluso los jóvenes aceptaron su culpabilidad al comportarse de manera inapropiada con la joven. Ana Flores destacó que Martha Figueroa la amenazó para que borrara su testimonio en redes.

Martha Figueroa se disculpó

Ante las críticas, este martes al igual que Andrea Legarreta y Arath de la Torre, Figueroa pidió una disculpa pública a Nath Campos y aseguró que se equivocó con sus comentarios.

“Confundí la gimnasia con la magnesia”, también expresó que no tenía un buen conocimiento del tema y que por esta razón sus palabras fueron “malinterpretadas”.