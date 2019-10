MÉXICO.— El conductor Pedrito Sola es muy querido por los cibernautas que siempre están atentos a sus publicaciones en redes sociales, esta vez, el nombre del conductor de Ventaneando se volvió tendencia en Twitter.

Pedrito, como le llaman muchos, publicó un mensaje en el que informó que no se sentía muy bien, lo que prendió las alertas entre sus fans.

“Hay días como hoy que siento ganas de salir corriendo sin rumbo y no volver. Será que no me siento muy bien”, se lee en su mensaje.