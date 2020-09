Metalero argentino se vuelve viral; es idéntico a El Chavo del 8 (fotos)

ARGENTINA.- En redes sociales se volvió viral la foto de un metalero de Argentina que sorprendió a los internautas con su parecido con el Chavo del 8, el entrañable personaje de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como “Chespirito”.

Debido a que El Chavo es popular en toda América Latina, las fotos del hombre identificado como Phil Claudio Gonzáles no tardaron en viralizarse. Incluso él compartió uno de los memes y detalló que quien lo hizo le pidió disculpas, pues por eso se volvió viral.

"¿No se cansaron todavía? Hay muchas más eh...Me cago de risa con el meme. Quien lo hizo me habló pidiendo disculpas. No me enojo ni mucho menos", compartió.

¿Crees que se parece a El Chavo del 8?

A continuación algunas de las reacciones de los internautas.

Mi psicólogo: El Chavo del 8 metalero no existe



El Chavo del 8 metalero: pic.twitter.com/PckrEmqQGY — Dominic de Coco ⧉ (@sinojillos) September 25, 2020