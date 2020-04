MÉXICO.— En redes sociales, una joven se ha viralizado y gracias a su ocurrencia ha convertido a una joyería en tendencia.

En el video que ahora se ha hecho viral, la chica considerada toda una millennial, destaca que se necesita para triunfar como ella.

En su video, la joven recalca la necesidad de usar joyería, pero de cierta marca reconocida.

De igual modo, enlista otros requisitos que son "infalibles" y que ha resultado ser el objeto de las risas, burlas y críticas.

Lo que pensé cuando vi que #Pandora era tendencia :V pic.twitter.com/up2UKbVLHy — Oziel Rios (@ozzy_rivers) April 20, 2020

"No puedes salir a la calle si no traes una cadenita"

La joven millennial identificada con el usuario de Carolina Marrodi, compartió un video en la app de moda, Tik Tok.

En él hace un listado de las cosas que no te pueden faltar para ser una 'Fu*#$Girl'.

Su lista de requisitos menciona que siempre se tiene que tener el ID (credencial del INE) en el celular, pues "nunca sabes cuándo la vas a utilizar".

Menciona que la joyería no puede faltar, por lo que no se debe salir a la calle sin una cadenita, un reloj, pero sobre todo "no te puede faltar tu pandora".

Fracasé como fuckgirl porque no uso reloj, no tengo nada de Pandora y solo me gustan tres canciones de Bad Bunny. https://t.co/m5yb5GIiwF — Waldorf (@itsloremoon) April 20, 2020

La última cosa mencionada es lo que generó la viralización de su video, ya que muchos comentaron desconocer a lo que se refería, mientras que otros opinaron que qué se debe hacer si no les alcanza para comprar joyería de esa marca.

Aunque las burlas siguieron, pues ella menciona que un básico infalible es que te gusten todas las canciones.

Pensé que se refería al grupo de las tres señoras

La marca de la joyería que la chica menciona también generó la confusión entre los internautas, pues varios usuarios se preguntaban por qué el grupo de tres mujeres, integrado por María Fernanda, María Isabel Lascurain Arrigunaga y María Teresa Lascurain Arrigunaga era tendencia.

Algunos usuarios tuvieron la idea de si la noticia se refería a la muerte de alguna de ellas o algo por el estilo.- Con información de redes sociales

