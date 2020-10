Mujer pidió eliminar a su hijastro de las fotos; una respuesta se volvió viral

Las familias muchas veces tienen problemas para integrarse, sobre todo cuando existen hijos de relaciones anteriores, cuya salud mental puede verse afectada si no se toman las decisiones adecuadas.

Un caso se volvió viral cuando un usuario de Twitter, identificado como Wade Cross, reaccionó a la publicación de una mujer australiana que pedía que eliminaran de una foto a su hijastro, para que solamente aparecieran sus propios hijos.

La mujer, identificada como Natalia, hizo la publicación en un grupo cerrado de editores y también ofreció 10 dólares para el que cumpliera su petición.

La publicación de la madrastra se volvió viral

Wade Cross vio la publicación y no pudo evitar conmoverse, compartió la historia de cómo cambió su vida con el fallecimiento de su hijo y de cómo le sorprendió que alguien no quisiera a un niño como el de la foto.

“El nudo en mi garganta nunca desaparecerá. Extraño mucho a mi pequeño. Puede que tenga algo que ver con esta situación en particular, pero este niño podría vivir conmigo y estaría en cada foto que tome para el resto de mi vida”, dijo el usuario en Twitter, quien también confesó que muchas veces ha pensado en quitarse la vida tras perder a su hijo.

Una respuesta que se viralizó

Las respuestas de los usuarios fueron increíbles, pues tanto la historia de la mujer como la de este usuario se volvieron virales. Algunos incluso eliminaron a la madre de la foto y la taparon con diferentes emojis.

La situación llegó demasiado lejos, ya que otros buscaron las redes sociales de la mujer y le enviaron comentarios ofensivos hasta que eliminó su cuenta.