Viral: Mujer renuncia a su trabajo por el megáfono del súper (vídeo)

MÉXICO.- Una mujer renunció a su trabajo de una forma peculiar que se volvió viral. De acuerdo con medios estadounidenses, estaba harta del ambiente laboral de la empresa en la que trabajaba, por lo que expresó su disgusto a través del megáfono de la tienda.

En el vídeo que Shana Ragland publicó en Twitter se ve cómo renuncia desde el altavoz para que todos los clientes la escuchen.

“Esta empresa despide a los compañeros de color sin razón; tratan a sus trabajadores como una mier...”, continuó diciendo.

Asimismo, la joven recalcó que ha sido acosada por sus compañeros de trabajo.

“Jimmy, de la sección deportiva, Joseph el cajero, Larry de jardinería: todos ustedes son unos pervertidos y espero no le hablen a sus hijas como me hablan a mí”, añadió.

Finally quit my toxic job that was making me absolutely miserable for a year and seven months. Fuck Walmart. pic.twitter.com/CHtXASwVDy