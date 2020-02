TAILANDIA.— El medio "The Sun" dio a conocer el nacimiento de un cachorro, el cual ha causado asombró y terror, pues el perrito nació con un solo ojo. Pese a esta anomalía, el can se encuentra saludable.

El cachorro que ahora es noticia viral luego de que lo publicara el medio "The Sun", nació en Tailandia. El veterinario que se encargó de atenderlo dijo que dicha "peculiaridad" en los animales no es muy común.

Agregó que los pocos animales nacidos con esta malformación lamentablemente no viven mucho tiempo, aunque este cachorro se encentra estable.

A one-eyed dog, nicknamed Kevin after the Minions character, has been born in Thailand pic.twitter.com/76EfFyHRvD