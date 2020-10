Nathan Apodaca, el tiktoker "Cholo", recibe dinero y camioneta

Un usuario de TikTok subió una grabación en donde se muestra relajado, sobre una patineta, tomando jugo de arándano y cantando la canción "Dreams" de Fleetwood Mac. A pesar de que el vídeo parecía no tener sentido, se volvió un fenómeno viral y ahora el tiktokter, identificado como Nathan Apodaca, recibió una camioneta y dinero de regalo.

El material puede ser muy sencillo pero actualmente tiene 4.8 millones de me gusta, 26.3 millones de reproducciones y más de 70 mil comentarios. Además llevó a Nathan a alcanzar los 2.1 millones de seguidores.

El impacto del video fue tal que incluso medios locales lo buscaron para conocer más de este hombre. Ahora sabemos que tiene 38 años, siempre ha trabajado en un almacén de papas y, aunque él creció en Estados Unidos, su padre y esposa son de origen mexicano, aunque él no sabe hablar español.

Incluso, bajo el nombre de @doggface208, Apodaca se unió al reto de baile con la canción "The Git Up" y, en menos de 24 horas, acumuló 700 mil visitas y 100 mil me gusta. Sin embargo, tiempo después su cuenta fue cancelada debido a que la usó para promocionar las gorras que vendía. Cuando regresó a la red social se dio cuenta de que sus viajes en patineta gustaban a los usuarios y comenzó a ganar seguidores.

Nathan recibe dinero y hasta una camioneta

De acuerdo con lo que ha declarado el mismo tiktoker, ha recibido poco más de 10 mil dólares (unos 215 mil pesos) en donaciones a través de Venmo, Cash App y PayPal. Ésto gracias a que en uno de sus videos señaló que su situación es difícil.

Incluso, a pesar de lo tranquilo que se le ve, la historia detrás del video que lo llevó a la fama es que estaba buscando quién pudiera apoyarlo pues su camioneta se había descompuesto.

Es publicidad

La canción de Fleetwood Mac volvió a las listas de popularidad. De acuerdo con Billboard, aumentó de 88% en el número de reproducciones y tuvo un incremento de 374% en las ventas en línea desde que el video de Apodaca comenzó a circular.

La sorpresa más reciente es que el director ejecutivo de Ocean Spray, Tom Hayes, le regaló una camioneta llena de jugos en agradecimiento porque en su video se puede ver a Nathan sosteniendo su producto.