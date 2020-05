Niña, viral por vídeo pidiendo paciencia a su mami durante la tarea

En redes sociales empezó a circular un vídeo que conmovió a miles con su mensaje. La escena podría ser la de cualquier familia en cuarentena, mientras uno de los integrantes graba, la mamá le pide a la niña que identifique las letras de su cuaderno de actividades.

"¿Qué letra es esta?", pregunta la madre.

La niña, desconcentrada por una llamada telefónica, repite el término “letra” en lugar de responder a lo que le habían preguntado, desatando una reacción de la madre.

Cansada de la situación, la pequeña enterneció al mostrar su inconformidad exigir paciencia.

"Ya, mami. Aquí nadie se tiene que enojar conmigo, ni me tienes que regañar. Me tienes que tener paciencia si a mí se me olvida una letra que todavía no sé. Entonces, tú me ayudas porque eres mi mami del alma", dice la niña mientras se arroja a los brazos de su madre.

Al final, una persona mayor se acerca para abrazar a la niña.