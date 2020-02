Niño dibuja carteles con la imagen de su perrita para que puedan buscarla

TOLUCA.— Un niño ha desatado la ternura en redes sociales; luego de que decidiera él por su cuenta hacer algo para ayudar en la búsqueda de su mascota.

José Manuel, de 11 años, es el dueño de una perrita salchicha que se extravió, y por ello decidió hacer lo que pudiera para encontrar de nuevo al can.

Es así como se le ocurrió la idea de hacer carteles dibujando la imagen de su perrita, debido a que no contaba con alguna foto que pudiera ayudar a identificarla.

Ayudemos a este pequeño, que no tienes fotos pero a dibujado a su amiga extraviada "Estrella" perrita Salchicha. Estrella desapareció en el municipio de San Felipe Tlalmimilopan. https://t.co/9oKlY8JoNb

José Manuel, originario de San Felipe Tlalmimilolpan, una localidad al sur de Toluca, Estado de México, perdió a su perrita de raza salchicha.

Sin embargo, el pequeño no contaba con fotos de "Estrella", nombre de la mascota.

Pero en su afán de querer hacer algo para poder encontrarla rápido, decidió hacer dibujos de ella para pedir la ayuda a los vecinos y habitantes de su comunidad.

El niño tuvo una idea inocente y muy aplaudida, por lo que al darse a conocer la noticia, contó cómo es que se le ocurrió esta solución.

Mi hermana me dijo que la dibujará, porque no tenía fotos de ella... sé dibujar pero nada más vi una imagen en Internet y la calqué, calqué como muchos la ponen en el celular abajo y la calcan, la copié así normal y yo así me inspiré a hacerla", relató José.