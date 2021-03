Padre obliga a su hija a disculparse por un vídeo de TikTok

Un padre obligó a su hija a pedir disculpas a través de un vídeo, presuntamente por compartir vídeos en los que realiza el popular movimiento de baile “twerking”, en un reto que se ha hecho viral en la popular plataforma de vídeos cortos.

La joven pide disculpas a su familia “por las fotos y vídeos en los que me denigro. Lo hago (las disculpas) con toda la vergüenza, porque no es lo que mis padres me enseñaron”.

Al final de las disculpas de la presunta adolescente, el padre interviene y cuestiona a su hija sobre el por qué realiza ese tipo de vídeos, siendo que es buena estudiante y buena hija.

#Viral Este hombre hizo que una joven grabara un video para disculparse por hacer publicaciones de #Twerking en #Tiktok ¿Qué opinas? pic.twitter.com/yAjW7HTF0T — En Vivo Mx (@envivo_Mx) March 5, 2021

“¿Por qué haces ese tipo de cosas? ¿Eso eres tú? ¿Esos vídeos te representan en algo? Tú eres una niña de casa. Tú eres una niña que estudia y va bien en la escuela. No tienes razón para estar enseñando las nalgas”, señala el hombre, que en el vídeo aparece junto a su hija.

''Las nalgas solo la enseñan las...''; el polémico comentario

Además, el padre sentencia “las nalgas solo la enseñan las pu…”, razón por la que ha recibido varias críticas de mujeres, al considerar como un abuso el que exponga a su hija de esa manera en una red social.

Muy bien que el padre cuide los contenidos que sus hijas ben y hacen, pero no considero correcta la forma de reprender, creo que terminó por exhibirla muy feo... — Moisés Oswaldo González (@MoisesOswaldo) March 6, 2021

Por otro lado, otros internautas destacan que, lejos de “hacerle un daño”, el padre solo causó que la popularidad de su hija creciera, pues su perfil en la red social pasó de tener mil seguidores a 95 mil, tras la viralidad del vídeo de “disculpas”.

Mamertos el papa lo que le hizo fue un daño. Ella paso de 1000 seguidores a 95.000 y siguie subiendo les parece que le hizo un bien jajajajaa algunas personas no tienen ni idea como funciona el mundo de las redes sociales 🤡 — cristomendez (@alanpoems) March 5, 2021

Además, aseguran que la adolescente sigue compartiendo vídeos de retos con movimientos “provocativos”, que se han vuelto una tendencia en TikTok, donde varias mujeres este tipo de contenido –el cual ya se puede reproducir a través de Facebook e Instagram-, entre otras plataformas.

Alerta por vídeos en Tiktok

TikTok es una red social nacida en Asia en 2016. Sin embargo, su popularidad creció en 2020, como una manera que encontraron los internautas de lanzar retos, permanecer conectados y divertir a otros a través de sus vídeos, especialmente en un momento en el que la mayoría de los países entró en confinamiento.

En el caso del padre y su hija, aunque hay diversos comentarios entre los que defienden al progenitor por cuidar de ella, mientras otros defienden la libertad de la joven de compartir lo que quiera en sus redes sociales; lo cierto es que también existen vídeos de menores de edad con estos mismos retos, lo que ha causado que se llame a crear consciencia a los padres sobre el contenido que sus hijos suben a esta plataforma, a fin de que no se pongan en riesgo.- Con información de “El Heraldo de México” .