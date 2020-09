Critícan a tiktoker por decir ''haiga'' tras ''enseñar'' pronunciación de Zara

ESTADOS UNIDOS.- La TikToker Paris Danielle se volvió tendencia cuando “corrigió” a las personas para que aprendieran a pronunciar el nombre de algunas marcas. Ahora, de nuevo está en el ojo público y los internautas le piden a ella que hable bien.

En su cuenta de TikTok, la joven subió un vídeo al borde de las lágrimas pidiendo que la ayuden a recuperar su cuenta de Instagram, pues pasó su contraseña y le robaron su perfil. El problema no se centró en la mujer llorando, sino que los internautas la señalaron por decir “haiga” en vez de “haya”.

No se dice Zara pero sí se dice “haiga” pic.twitter.com/60Ez66We8R — Cosas de mamadores (@EsDeMamador) September 17, 2020

"Y también quería decir que si me pueden ayudarme denunciándola y diciendo que me la robaron. No sé qué opciones haiga. Por favor se los ruego".

Te puede interesar: Joven, viral por vídeo enseñando a pronunciar Zara en TikTok

Los seguidores, en lugar de ayudarla, viralizaron el vídeo y le recalcaron su error.

“No se dice haiga, se dice haya”, le remarcaron algunos.

Le gusta corregir como pronunciar en inglés y dice haiga 🤡🤡 pic.twitter.com/vHAxam2HXg — M̶A̶R̶C̶O̶ M̶E̶D̶I̶N̶A̶ 🐾 (@marcomedinaal) September 17, 2020

Se volvió viral al enseñar pronunciación de Zara

Zara, la popular marca del imperio Inditex, escaló a las tendencias de Twitter por un vídeo en el que aparece esta joven “enseñando” a pronunciar en inglés la marca fundada por Amancio Ortega.

Te puede interesar: Vídeo de médicos extrayendo serpiente de una mujer se vuelve viral

En su vídeo, la joven de TikTok inicia con la pronunciación de marcas como H&M, Forever 21, Banana Republic o Aeropostale y luego dice: "No es Zara, es saerah”.

Hija que amancio en gallego es Zara y punto xd https://t.co/ftnMzH3S9r — The QueenBee 🌾 (@calinett_) September 1, 2020

Zara es una marca española

El vídeo causó tendencia en Twitter y no solo en España, en México también escaló por las reacciones de los internautas.

La firma textil pertenece a la multinacional gallega Inditex, con sede en Arteixo, A Coruña.

"Ah yes hay que pronunciar Zara en inglés se me olvidaba que Arteixo estaba en Wisconsin", bromeaba un usuario de Twitter.

Lo de que Zara se dice Sera te lo has sacado tú de ahí porque vamos el Zara es Zara de toda la vida aquí y en Pekín pic.twitter.com/IsISLxXSzu — LEYENDITA 56,3% ✈🔥 (@FansAdaraa) September 1, 2020

La confusión es que la joven incluye la marca española dentro de un listado de firmas estadounidenses que sí se pronunciarían en inglés.

Las reacciones de los internautas a "haiga"

La niña Saerah diciendo HAIGA en su video de como le robaron su cuenta de instagram pic.twitter.com/5lY2cF7Ze1 — 🧞‍♀️#TeamPriyanka (@abs_morales) September 17, 2020

La morra de TikTok "No se dice Zara..." perdió su cuenta de Instagram y dijo "haiga" después de intentar corregir la pronunciación a las personas. 😂

La morra: pic.twitter.com/FENq1Kmf78 — Jonh nadie (@Jonh_LYL) September 17, 2020