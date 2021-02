Perro y leopardo se quedan encerrados siete horas, en India (vídeo)

INDIA.- La naturaleza es sorprendente, un perro callejero y un leopardo terminaron encerrados durante siete horas en la India y el can sobrevivió, informó RT News.

Los animales no se enfrentaron y permanecieron sin conflictos en la aldea de Bilinele, en el estado de Karnataka, donde el felino estaba persiguiendo al can en una calle.

A plan was hatched to trap the tiger in a net from the top of the toilet. But the leopard proved to be too strong, broke free and ran away. pic.twitter.com/ZFZgtDWkH0 — Prajwal (@prajwalmanipal) February 3, 2021

Cuando los animales entraron a un baño, el propietario cerró la puerta y llamó a emergencias, pero el personal acudió luego de varias horas.

Fueron los rescatistas quienes pusieron una cámara para ver la situación, sin imaginar qué es lo que pasaría con la convivencia de estos animales.

Los rescatistas le quitaron el techo al baño para poder acceder con mayor facilidad y, aunque el leopardo logró evadir al personal, el perro fue rescatado sano y salvo.

Sharing a video I received from the spot. After the leopard and dog were spotted inside the toilet in the morning, curious passers-by joined forest department officials to figure out how to catch the leopard and release it to the forest. pic.twitter.com/9dLzlxTUOO — Prajwal (@prajwalmanipal) February 3, 2021

Teorías sobre perro y leopardo se vuelven virales

Luego de que esta noticia acaparó los medios de comunicación internacionales, los internautas empezaron a cuestionar por qué el leopardo no atacó al perro, algunos creen que se debe a que estos felinos prefieren embestir a sus presas directamente.