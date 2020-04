MÉXICO.— En Internet se desató el "terror" luego de que se publicará el caso del "misterioso perro comiendo cereal con cuchara".

Esta imagen en minutos se volvió viral en redes sociales, pues muchos comentaron que se trataba de una "creepypasta".

La historia que ahora se ha hecho viral se originó cuando un usuario de Facebook, identificado como Trejo Samuel publicó un extraño relato.

En su perfil contaba una "historia de terror" que le ocurrió a su familia, hace tres años, cuando sus primos volvieron a casa después de un partido de futbol del Cruz Azul.

Samuel relata cómo sus primos al llegar a casa, comenzaron a gritar desesperados. La razón de dicho pánico fue haber encontrado a su perro "comiendo cereal con cuchara".

Según el relato, uno de los primos padece serias secuelas psicológicas, por lo que después de este episodio, ha tenido que ir constantemente a terapia psiquiátrica. Además, contó que nunca volvieron a ver al perro de la familia,

La publicación, venía acompañada de la imagen del perro que se volvió viral.

Aunque el relato intenta desatar el miedo de los internautas, muchos lo encontraron gracioso e inverosímil.

Como era de esperarse, la historia de "terror", inspirado cientos de memes en los que los usuarios de redes sociales también muestran a sus mascotas "comiendo cereal con cuchara".

La historia del perro que come cereal con cuchara es lo mejor que me ha pasado desde que empezó este pedo pic.twitter.com/70TYAdfzMT

No, yo no queme la escuela les digo que fue el perro que come cereal, fue el perro! pic.twitter.com/veFKYcdvHQ