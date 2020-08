¿Qué pasará el 27 de agosto? Cuenta de TikTok publica vídeos en código

Un vídeo en una cuenta anónima de TikTok tuvo un alcance altísimo y todo por una fecha, el 27 de agosto y el mensaje de que “ya vienen”.

La usuaria @scarbloood publicó un hilo viral en su cuenta en Twitter. Fue una amiga suya quien le avisó que había un vídeo de un payaso con un globo rojo en el bosque.

El lunes (17 de agosto) estaba en mis clases online normal y veo que me llega un mensaje de gaby (mi mejor amiga) diciendome que le salió un video raro en su fyp de tik tok. pic.twitter.com/QhxsXDRDvR — scar blood (@scarbloood) August 20, 2020

“Cuando entrabas al audio del vídeo decía 'help us' (ayúdanos) e incluso en un comentario decía "parpadea 3 veces si necesitas ayuda" y el sujeto hizo un vídeo parpadeando 3 veces", dijo en su red social.

Gaby me dijo que el sujeto seguía a 14 cuentas y que era como un tipo de aviso, ella se tomo el tiempo de traducir cada cuenta y me lo mandó por whatsapp ese mismo día (escribió asi porque estaba nerviosa) pic.twitter.com/yRb3b5aabF — scar blood (@scarbloood) August 20, 2020

Descifran mensajes encriptados

La usuaria y su amiga investigaron al sujeto y descifraron los mensajes encriptados en código binario.

“Eran 20 vídeos y 18 tenían códigos binarios. En unos de los dos vídeos que no tenían código binario había un código morse que también traduje con una página en línea que los lee y los descifra", añadió.

La traducción de ese código morse decía "the truth will be out son. They are unidentifiable, they communicate. We are lab rats. They are coming Boeing 777 200 ER. August 27"

En español sería "la verdad saldrá. No son identificables, se comunican somos ratas de laboratorio + — scar blood (@scarbloood) August 20, 2020

La traducción lograda por esta usuaria fue: "el código morse decía 'the truth will be out soon. They are unidentifiable, they communicate. We are lab rats. They are coming Boeing 777 200 ER. August 27'. En español sería "la verdad saldrá. No son identificables, se comunican somos ratas de laboratorio. Vienen Boeing 777 200 ER. 27 de agosto".

Luego de unos días, la cuenta compartió más videos extraños, uno tenía coordenadas.

Decidí que seguiré con el hilo hasta el 27 de agosto, recuerden que esto es solo "teorías" para distraerse un poco, btw tu cosmopolis subió video del tema. Estén pendientes que en la madrugada actualizo pic.twitter.com/ynhv1tZMXv — scar blood (@scarbloood) August 23, 2020

Aunque parece otra de esas teorías de conspiración, nadie sabe lo que pasará e incluso el youtuber Dross hizo un vídeo al respecto.