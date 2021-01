Quién es Hernán Gómez Bruera y por qué le dicen ''Facundo Malo''

La reacción de Hernán Gómez Bruera, periodista y analista político, luego de que Twitter México decidiera suspender cuentas de la red social, algunas afines a la Cuarta Transformación, se hizo rápidamente viral, pero no precisamente por darle la razón.

Me niego a seguir formando parte de esta red social si no le devuelven su espacio a @Miriam_Junne Esto es un abuso y un atraco a la nación. ¿Qué está pasando, @TwitterMexico ? pic.twitter.com/vXXtIaX2Mf

Ante esto, los internautas no tardaron en “molestarlo” con un apodo que al comunicador –presuntamente- le molesta, que es “Facundo malo”. Incluso en un vídeo con Maria Patricia Castañeda, el conductor de “Mi pareja puede” admitió que a Hernán Gómez le molesta que le llamen así.

“Es que él sí estudio, yo pasaba con seis, pero él sí tenía que estudiar porque no era tan carismático ”, bromea E steban Facundo Gómez Bruera , conocido simplemente como Facundo , en el vídeo que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

En el mismo vídeo, Facundo admite que, aunque tienen una buena relación, “sí le molesta un poco (que lo relacionen con él). Yo llevo 28 años en la tele, y él en realidad llegó a los medios de comunicación por otras razones (la política).

“Ya luego lo comparan con ‘el Facundo Malo’ y él me dice: ‘mira lo que me están diciendo, me dicen que soy un personaje tuvo’ (…) osea como que sí se arde (le duele) de ser el Facundo Malo”.