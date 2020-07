Randonautica: las teorías detrás de la app de moda

La aplicación de exploración Randonautica tomó una gran popularidad recientemente, especialmente en aquellos usuarios de Tik Tok que han decidido compartir sus experiencias, la mayoría de ellas especialmente extrañas o incluso consideradas paranormales.

Derivada de las palabras “Random” (aleatorio) y “Náutica” (de navegar o navegante), la aplicación funciona como una especie Google Maps, solo que en el usuario no es quien elige la ruta a seguir, sino la experiencia que desea experimentar, las cuales pueden ser: anomalías, vacíos, lugares ocultos, entre otros.

Sin embargo, los usuarios de esta aplicación han compartido diversas experiencias, muchas de ellas surrealistas, como el caso de un grupo de jóvenes que grababan un vídeo para Tik Tok y encontraron una maleta cerca de la playa, en la que había los restos de una pareja embolsados.

Is there a serial killer on the loose in Seattle? A group of teenagers who were directed to a random spot on the shoreline by Pike Place Market via an app called Randonautica found a black suitcase filled with human remains. They uploaded the grisly find to TikTok. pic.twitter.com/qgbx2Eby0C