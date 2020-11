Trabajador, viral al "revelar" por qué nunca no abren la segunda caja

MÉXICO.- Un empleado de una tienda de conveniencia en Sonora se volvió viral al revelar el “secreto” por el que el establecimiento ha recibido burlas: ¿por qué la segunda caja está cerrada?

El joven, identificado como “Sewa Juyyapo”, dijo en un vídeo:

“Aquí siempre te van a atender con la mejor actitud. Quizás hay días que la Carmelita no te sonría porque también tiene problemas. No esperes una sonrisa siempre, es una chin… y ustedes viene así nada más a querer echarle chamoy a sus Sabritas, pues no. Y sírvanse bien el café”.

El joven también bromea con algunos clientes al interior del establecimiento.

Sewa Juyyapo es tan popular que también tiene un vídeo con el grupo Firma Norteña, además de otras grabaciones en sus redes sociales.

Aquí les manda saludos el amigo del Oxxo, abrazo !!! pic.twitter.com/sxq5icGSAY — Arturo Castagné Couturier (@acastagne) November 23, 2020