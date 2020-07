MÉXICO.- Siri, el asistente de Apple, ha cambiado en los últimos años y cada vez se su algoritmo es más preciso. Sin embargo, todavía sigue sorprendiendo con sus hilarantes respuestas.

Pregúntale a Siri, ¿quiénes son los integrantes de One Direction?

Este domingo, la respuesta de Siri a la pregunta de quiénes son los integrantes de One Direction se volvió viral, pues no importa si los internautas la cuestionan en inglés o en español, la respuesta es la misma.

La divertida respuesta causó miles de reacciones, ya que en la lista aparece Juan Gabriel, Paulo Londra, J Balvin y Luis Miguel como integrantes de la boy band.

También funciona si le preguntas en inglés Jajajajajaja pic.twitter.com/aS1C5Xb2Ks — Tania (@Millyrmz) July 26, 2020

¿Qué pasó con One Direction?

La banda inglesa One Direction cumple este jueves diez años desde su formación entre los rumores de una posible reunión.

El grupo se separó en 2016 y desde entonces cada miembro ha seguido su carrera en solitario, aunque, sin embargo, con motivo de este décimo aniversario, One Direction anunció a través de sus redes sociales el lanzamiento de una nueva página web.

En este nuevo portal se han recogido vídeos, escenas inéditas de conciertos y listas de canciones interactivas al alcance de los aficionados.

Un posible reencuentro

Un posible reencuentro de la banda ha sido rumoreado en la prensa inglesa en los últimos meses, sobre todo a raíz de unas declaraciones de Liam Payne, guitarrista, quien aseguró que cada vez están hablando más y que no quería irse de la lengua para no arruinar cualquier tipo de sorpresa.

"Creo que el aniversario de los diez años es un momento muy especial", aseguró Payne el pasado mes de abril en el programa de televisión de James Corden.

Quien también se ha pronunciado sobre la banda ha sido Harry Styles, el cantante, quien ha desarrollado en los últimos años una prolífica carrera en solitario.

Styles, a través de una publicación en Instagram, ha recordado los diez años de la banda desde que se lanzaran al estrellato a través del programa "The Factor X".

El éxito fugaz de One Direction

Con cinco álbumes en el mercado, One Direction ha vendido más de 50 millones de discos en todo el mundo, con canciones como "Best Song Ever" o "Stotry Of My Life".

El desmembramiento del grupo comenzó en 2015, cuando, por desavenencias con el estilo de la banda, Zayn Malik abandonó la formación en medio de una gira.

El resto de miembros continuó tocando bajo el nombre de One Direction hasta que en 2016 decidieron tomarse un descanso que dura hasta el momento.