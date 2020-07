Su papá quiso darle ánimos por un examen, el resultado parecía su funeral

Una joven española, identificada en redes sociales simplemente como Celia, cuenta que la mañana de este miércoles se llevó una sorpresa ante el gesto de su papá, el cual debía ser “lindo”, pero resultó escalofriante.

Celia explica que este día debía presentar un examen de selectividad, que en España se realiza para poder ingresar a la Universidad y que certifica el final del bachillerato.

Su padre intentó darle ánimos previos a la prueba y adornó la mesa del recibidor con un arreglo floral que llevaba una banda con su nombre y una vela cerca de su fotografía.

mi padre ha puesto el salón así para que me salga bien selectividad pero parece que me he muerto pic.twitter.com/OrV0qjDK1Y