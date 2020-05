Acusan a influencer de ser la autora del audio sobre "fiesta Covid"

MÉXICO.— Luego de que se viralizara un audio enviado por WhatsApp, en el que se invita a una supuesta fiesta con personas infectadas de Covid-19 para contagiarse y así obtener una supuesta inmunidad, se ha señalado a una joven como la autora de dicho material.

Según una cuenta de Twitter, la mujer que se escucha en el audio sería la influencer Nikol Valle ¿qué tan cierto es esto?

En redes sociales, una usuaria señaló que el audio en el que se invita a una fiesta con enfermos de Covid-19 fue grabado por Nikol Valle, sin embargo, la acusante no muestra pruebas contundentes que demuestren su teoría.

Por su parte, la joven influencer ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram para aclarar que ella no es la creadora del audio y, mucho menos, la voz que se escucha en él.

Nikol también menciona que ha recibido muchos mensajes en los que la apodan “Lady Coronavirus”, y aunque al principio le causó gracia, ahora dice que es molesto y ofensivo.

En el mismo vídeo la influencer dice que esta culpabilidad que le han adjudicado, surgió simplemente porque su voz y la de la mujer del audio viral es “súper parecida”.

Luego de varios mensajes ofensivos, ella decidió ponerle fin a este asunto declarando lo siguiente:

Con la novedad de que amanecí siendo ‘Lady Coronavairus’ (sic)[…] Quiero decirles que no soy yo, pero una niña lo afirma porque mi voz es súper parecida a la de esa nota de voz. Entonces me está difamando, está subiendo fotos de mi perfil, vídeos de mis historias, para que la gente compare mi voz con la de la nota de voz. No ”, dijo la influencer.