''Te cuesta 0...'': por qué la tendencia indignó a grupos feministas

Una presunta iniciativa en redes sociales en las que diversos hombres comparten el mismo mensaje, causó polémica la tarde de este viernes y dividió opiniones entre los internautas.

“ Te cuesta $0 decirme ‘Oye necesito ayuda , ese señor me está acosando’. Le rompo su ma … o me la rompe, pero tú ya corres ”, es el mensaje que se repite a través de varios perfiles de usuarios varones que además añaden un listón morado , color asociado contra la violencia hacia la mujer .

Rápidamente la tendencia fue “tumbada” por los internautas que detectaron que varios de estos usuarios también han compartido burlas hacia el movimiento feminista, por lo que consideran “doble moral” que se sumaran a esta tendencia.

"Cuesta 0$ q me hables si te siemtes insegura, me parten la madre pero tu corres 💜" - Carlitos quién defendió a capa y espada a Luisito Comunica ante su chiste de apología a la violacion, quien dijo que las marchas "no eran la forma" y se burla de las feministas

Algunos internautas recordaron que no basta con sumarse a una iniciativa en redes sociales, cuando en la vida real se siguen repitiendo micromachismos.

En respuesta a esta tendencia también surgieron las etiquetas “Ni una menos” y “Sáquenmete de México”, por mujeres que pedían “auxilio” por vivir en un país que tan solo hasta septiembre de 2020 tiene registrados 489 delitos reconocidos como feminicidios.

Saquenme de México... Lugar donde ya no puedo salir sola ni con mis amigas. Donde temo a no regresar a mi hogar, donde me preocupo por cada mujer de mi escuela, casa o trabajo. Saquenme de México porque ya no estoy segura. pic.twitter.com/EX3iVXXKWd