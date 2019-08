Thanos: De villano a vendedor de tacos en un restaurante en México

VERACRUZ.— Los mexicanos siempre hemos destacado por el ingenio, y muchas veces ese habilidad logra volverse viral, sobre todo en redes sociales, que es en donde anda circulando una publicidad bastante peculiar del máximo villano de Marvel.

Ahora Thanos, ha dejado atrás las gemas doradas y los Vengadores para invitarte a los tacos.

Sí, Thanos te invita a conocer una taquería en Boca del Río, Veracruz, la cual se las ingenió y lanzó un comercial para su negocio con la participación del villano.

En el video publicitario, Thanos hace el famoso “chasquido” mientras dice: “Yo soy inevitable”; seguido de ello aparece un señor diciendo “Y yo soy Taquesabroso” y también chasquea los dedos.

Luego hay una efecto de explosión, y se muestra parte del menú de la taquería, mientras un avatar de Thanos baila, al ritmo de una de las canciones de la película Avengers, pero en un ritmo de cumbia.

this is a real ad that a real restaurant in mexico made pic.twitter.com/WFCpy4WVcr