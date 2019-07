Tienda mexicana aplica descuentos de $2,500 en toda su mercancía

La tienda en línea de Elektra presentó descuentos de $2,500 pesos en todos sus productos, la madrugada de este 15 de julio.

Muchos usuarios estaban confundidos porque se les hacía irreal tal oferta, pero asumieron que se trataba de descuentos oficiales para estar en sintonía con el Prime Day de Amazon, sin embargo, todo fue un error.

Y el premio para la mejor promoción del prime day se lo lleva… Elektra 😂 😂 😂 pic.twitter.com/kqdeufLnCf — Marco (@MarcooRuiz23) 15 de julio de 2019

El descuento que se aplicó a toda la tienda

Aproximadamente a las 2:30 de la mañana del 15 de julio, se reportó que la tienda en línea, se recibía un descuento de 2,500 pesos en cualquier producto vendido por el almacén.

Acabo de aprovechar un error en la página de ‘Elektra’ y compre dos celulares por $200 jajaja deséenme suerte amigos 🤭🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/T4usySNNqF — Sandoval (@Adrian_SaBe) 15 de julio de 2019

Esto quiere decir que, productos marcados con un precio de $5,000, al final terminaban costando $2,500, mientras que los que estaban por debajo de ese costo por ejemplo $500 terminaban saliendo gratis.

La tienda cancelo todas las compras hechas

Al realizar la compra los usuarios mencionan que recibieron correos de confirmación del pedido y del pago. Sin embargo, luego de unas horas recibieron otro correo notificando que el pedido había sido cancelado.

Buenas tardes, solicito de su apoyo @Profeco ya que @Tiendas_Elektra cancelo mi pedido, cuando el cobro ya se realizó a mi tarjeta, y me notificaron por correo que mi pago fue exitoso, solicito que se respete mi compra — Lais (@Laiss0_0) 15 de julio de 2019

Con el paso de las horas el error se fue solucionando y el descuento ya no aparecía en el sitio. Además con forme iban solucionando el error muchos productos no aparecieran en la tienda o ya no se permitía realizar la compra.

Por otro lado algunos usuarios que compraron productos y seleccionaron la recolección en tienda física, mencionaron que no recibieron los artículos en sucursal. Les notificaron que existía un problema y se tenían que comunicar por teléfono para recibir la información.

@Profeco tengo problema con https://t.co/SKxtwAPF7o @Tiendas_Elektra que no me dan mis productos comprado y cobrados. Diciendo los empleados que tiene orden de no entregar aún cuando aparece en el sistema y tienen los productos, que por qué tuvieron un detalle con su página. pic.twitter.com/SiOgHYFaeL — Mjr (@MarinJr7) 15 de julio de 2019

La empresa no ha mencionado nada al respecto y se espera que las cancelaciones sigan realizándose en el transcurso del día.- Con información de Xataka