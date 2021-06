Tiktoker se hace viral por imitar a Shakira y voces de famosos (vídeo)

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Las redes sociales se han caracterizado por popularizar a personas que cuentan con alguna habilidad especial, de tal manera que de un instante a otro, algunos personajes saltan a la fama mundial debido al alcance que llegan a tener.

Este el caso de un hombre muy talentoso llamado Juank Multivoces, quien si bien tiene una peculiar habilidad para imitar voces de diferentes cantantes, así como de personajes de televisión, entre otros, recientemente se hizo muy conocido por su forma sorprendente de imitar muy bien a la cantante Shakira.

Juan Multivoces, que en realidad se llama Juan Carlos Domínguez, registra en sus videos miles de reacciones y visualizaciones. Incluso ciertos materiales que ha publicado imitando a Shakira llegan a rebasar el millón de reproducciones en TikTok.

Envía saludos y felicitaciones

En ese sentido, una de las cosas que más le piden a este tiktoker sus seguidores son saludos y felicitaciones de cumpleaños con la voz de Shakira, "Salúdame con la voz de Shakira cantando Waka Waka", le comentan en la red social de videos. Y este video ha sido uno de los favoritos entre los usuarios, pues cuenta con 9 millones de reproducciones y más de 1 millón de likes, lo cual confirma el gusto del público.

En el video se puede ver a Juank Multivoces recostado en su cama imitando la canción pedida por sus seguidores de forma muy entonada y tranquila.

Imita otras voces

Además de cantar como Shakira, en su cuenta de TikTok este hombre también tiene otras imitaciones que incluyen a Homero Simpson, Mickey Mouse, la India María, y hasta Ricardo Montaner, con lo cual Juan Carlos Domínguez ya acumula en su cuenta las imitaciones de una gran variedad de personajes.

Hablando de las estadísticas que lo han posicionado como uno de los creadores de contenidos más vistos en dicha red social, Juank cuenta con poco más de 211 mil seguidores y aproximadamente 2 millones de Me gusta repartidos en más de 100 videos cortos que ha difundido desde que empezó a subir TikToks en el presente año.

Juank Multivoces también tiene un canal de YouTube donde muestra su talento en videos más largos, cantando en diversos escenarios canciones de sus artistas favoritos y explorando nuevas voces, logrando el gusto y aceptación del público. "Desde pequeño me han gustado las imitaciones de voces y he creado este canal para compartir mis videos, suscríbete y creemos una hermosa comunidad", dice en la descripción de su canal que suma más de 400 mil reproducciones desde que lo inauguró en el año 2016.

En dicho canal, este personaje aún no ha tenido el éxito obtenido en TikTok, pues la mayoría de sus videos aún no rebasan las mil reproducciones; sin embargo, es notable su dedicación y ganas de crear contenido, pues de unos meses a la fecha no falla al subir videos, mínimo uno cada semana, lo cual denota su constancia.