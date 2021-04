Twitter falla a nivel global, apenas se restablece la red social

Twitter, red social de mensajes cortos, presenta fallas a nivel global.

De acuerdo con Downdetector desde las ocho de la noche de ayer viernes los usuarios presentan problemas para enviar mensajes, ver comentarios en los posteos o, incluso para ingresar a sus cuentas.

En este último caso aparece el mensaje: "Error. Algo salió mal, pero no te preocupes, no es tu culpa. Vamos a intentarlo de nuevo". La red social no ha informado las causas de los problemas.