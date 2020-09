Vídeo de mujer en supuesto ''amarre'' de amor se vuelve viral

MÉXICO.- En redes sociales se volvió viral el vídeo de una joven haciendo presuntamente “un amarre”.

En la grabación se ve a la mujer en el suelo de su patio con un pentagrama dibujado en el piso. Además, de acuerdo con el vecino que difundió el vídeo, se ve su ropa interior y un recipiente con agua.

La joven voltea hacia donde está su vecino, pero no logra verlo. Tras la sospecha de que la están vigilando, finalmente esconde su contenido en el patio. Aunque el vídeo, como muchos otros en esta pandemia, se volvió viral, no se sabe si es verdadero o el lugar en el que se tomó la grabación.