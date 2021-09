VÍDEO: Dentista se quita sola las muelas del juicio y se viraliza

La odontóloga se volvió viral al quitarse las muelas del juicio

MÉXICO.- Por medio de las redes sociales, muchas personas han demostrado su talento o habilidad para realizar alguna actividad, y dichos videos pueden convertirlos en verdaderas popularidades gracias a la magia del internet.

Este es el caso de una dentista, que quiso mostrar a los cibernautas sus habilidades adquiridas durante años en su área de conocimiento que es la odontología, al subir un video en las redes en el que se puede apreciar cómo ella sola, se retira dos muelas del juicio, con la finalidad de hacerle publicidad a sus servicios.

¿Cómo se quitó las muelas del juicio?

La mujer identificada como Ana Victoria en su cuenta de Twitter, compartió el video a través de dicha plataforma en el que se le puede ver aplicarse la anestesia con una jeringa, gracias a la ayuda de un espejo.

Posteriormente, toma unas pinzas y sin ningún medio o preocupación logra extraer un molar, ignorando las complicaciones que podrían presentarse.

"El highlight de mi semana fue extraerme sola mis terceros molares", escribió la joven dentista en la descripción del video.

El highlight de mi semana fue extraerme sola mis terceros molares 🥸 pic.twitter.com/sUYsS0IK6r — Ana Victoria ☁️ (@AnaVictoriaRb_) September 6, 2021

Cabe señalar que, a lo largo del clip, la odontóloga no realiza alguna expresión de dolor o de incomodidad al retirarse las muelas del juicio. Acto seguido, la joven doctora realiza el mismo proceso con el segundo molar, y con gran facilidad lo sujeta y lo jala con fuerza hasta sustraerlo.

Extracción de muelas del juicio se vuelve viral

Cabe señalar que una vez el video estuvo disponible en las redes sociales, rápidamente se volvió viral, dejando a más de un internauta sorprendido por lo que acababa de ver.

De hecho, algunos usuarios cuestionaron a la dentista sobre cómo logró realizar dicho procedimiento sin ayuda. Ante las dudas y preguntas de los usuarios de Twitter, la dentista señaló que realizó la extracción de las piezas dentales utilizando el forcep "222 porque era el único con el que podía ver mejor y agarrar bien el molar".

De igual forma, indicó que "no siempre es un sangrado excesivo, no fue traumática la extracción y no hubo tanta sangre".

Después de haber extraído ambas muelas, la odontóloga invitó a sus seguidores a agendar una cita con ella: "Plebes agendenme cita o algo pues", señaló.

Has el momento, el video cuenta con 1.1 mil comentarios, 5.5 mil retuits y 21.3 mil me gusta en Twitter.

¿Por qué se llaman muelas del juicio?

Seguro que conoces a este tipo de dientes por "muelas del juicio", ya que es el nombre común que conoce la gran parte de la población, sin embargo, su nombre real es cordales, además de ser los terceros molares.

Los cordales están ubicados en la última posición de la línea de la dentadura, además de que tienen la particularidad de ser la última pieza dental en salir.

De hecho, el motivo de su curioso nombre tiene relación con la edad en la que aparecen. Las muelas del juicio suelen erupcionar entre los 16 y los 25 años, edad en la que se considera que ya se cuenta con una madurez suficiente y en la que se ha desarrollado el "juicio", de ahí su nombre.