VÍDEO: Mujer baila "La Chona" con sus vecinos en Europa

El popular baile de "La Chona" volvió a estar en tendencia, ahora por una mexicana en Europa.

MÉXICO.- En redes sociales se viralizó un vídeo en el que se ve a un grupo de vecinos de Manchester, Reino Unido, bailando canciones como "La Chona" de los Tucanes de Tijuana.

Tania Morales, una joven instructora de zumba de Monterrey que vive en Reino Unido, decidió recordar sus bailes en el país para animar a sus vecinos, sobre todo en el contexto actual de la pandemia.

Los residentes tomaron muy bien la iniciativa y sacaron sus mejores pasos de baile en medio de la calle.

El año pasado se viralizó la publicación en la que se ve a un grupo de mexicanos bailando al ritmo de “La Chona” en la Torre Eiffel, en Francia.

En el vídeo, un grupo de turistas mexicanos se mueven con la reconocida canción de los Tucanes de Tijuana, que en 2019 incluso llegó al Coachella.

