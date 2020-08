Vídeo de un pájaro "zombie" aterroriza a las redes sociales

El vídeo un pájaro con apariencia de “zombie” causó terror en las redes sociales, especialmente porque se volvió viral en el primer día de agosto, en un 2020 que ha dejado desde una pandemia hasta abejas gigantes, terremotos y huracanes.

Aunque no se puede corroborar la autenticidad de las imágenes, en las que aparece el pájaro negro, con ojos blancos y el cuello ligeramente torcido, que le da un aspecto de zombie; algunos usuarios comentan que podría ser que el ave fuera ciega y acaba de sufrir un percance, como estrellarse contra un cristal (un accidente muy frecuente para los pájaros).

pretty sure this bird is experiencing heat stroke- barely breathing, mouth wide open trying to cool itself. camera guy should have nudged it to the shade 🙁