Viral: Con gruñidos, perro defiende a niña del regaños de su mamá

CHINA.- Un perrito Golden Retriever se convirtió en una sensación en internet, pues demostró lo fieles y protectores que pueden ser estos animales. “Harry”, como se llama la mascota, presumió sus dotes de guardián en un vídeo que ha conmovido a miles.

Mostrando sus colmillos y con unos gruñidos, Harry defendió a su pequeña ama de los regaños de su mamá, luego de que tomó sin permiso su crema.

En el vídeo, la señora Sun aparece en el cuadro y lanza el primer regaño contra su hija You You, por lo que Harry no se queda acostado y se comporta como todo un guardián, primero le gruñe a la mujer y hasta le enseña los dientes.

Un vídeo viral

Fue la mamá, residente de la ciudad de Xuzhoy, quien grabó el vídeo y lo compartió en sus redes sociales.

Daily Mail, el reconocido medio británico, entrevistó a Sun, la mamá de la pequeña, quien dijo que realmente estaba molesta, pues cuando fue a ver su crema nueva más de la mitad había desaparecido.

“Siempre que hablamos con You You en un tono duro, él (Harry) se acerca y trata de protegerla con sus patas”, expresó.

.- Con información de Daily Mail.