Viral: Internautas buscan cuerpo de ciervo en "enigmática" fotografía

ESTADOS UNIDOS.- Los venados de cola blanca suelen visitar el patio de la casa de Jenny McMillan en Huntington. Sin embargo, en esta ocasión, la mujer vio una rara escena desde una de las habitaciones de la casa.

Un ciervo que rondaba el lugar se volvió viral por una foto en la que se le ve escondiéndose detrás de un árbol. Solo se veía su cabeza y el resto del cuerpo permaneció “invisible”. Jenny tomó la foto y la publicó en su cuenta de Facebook, insistiendo en que no había usado Photoshop.

Esta imagen interesó al medio The Dodo, en el que entrevistaron a la mujer, quien aseguró que es una señora mayor que no conoce de la tecnología y que la imagen fue tomada en el momento indicado.

La publicación de McMillan causó una lluvia de reacciones y comentarios.

Nobody Can Figure Out How This Deer Fits Behind This Tree https://t.co/prid6hSUp1