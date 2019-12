Viral: Joven se gana una TV en la posada de la empresa y renuncia

En redes sociales se hizo viral la historia de Adriel García, un veracruzano que con tan solo cinco días en su nuevo trabajo obtuvo uno de los “premios gordos” de la posada de la empresa.

De acuerdo con su publicación en Facebook, García llevaba cinco días en la empresa cuando le invitaron a celebrar la tradicional posada el pasado sábado 14. Grande fue la sorpresa de todos cuando al momento de la rifa (un evento común en la mayoría de las empresas en México) tuvo la suerte de ganarse una televisión de 50 pulgadas.

No obstante, García sorprendió con el final de su publicación, pues dijo que no se presentaría el lunes en la empresa.

Aunque no se sabe si el hombre cumplió o no con su “amenaza” de renunciar, su comentario no fue bien recibido por los internautas, pues algunos le criticaban y decían que “no es justo” que él ganara un premio grande y menos que se portada “malagradecido”.

Aunque los comentarios negativos en la publicación, que suman más de 14 mil respuestas y 63 mil veces compartidas, García parece que se tomó las cosas con humor, pues de hecho compartió varias notas que se han realizado respecto a su publicación.

Además, compartió capturas de pantalla en los que supuestamente reporteros le pedían entrevistas para contar su historia.

