Viral: La niña del pastel sí apagó su velita, el vídeo completo

Maria Eduarda cumplió tres años y sus padres le organizaron una fiesta de cumpleaños. Sin embargo, cuando la pequeña se disponía a apagar la velita de su pastel, su hermana se adelantó y la apagó.

Lo anterior, provocó la ira de Maria Eduarda, quien jaló del cabello en dos ocasiones a su hermana, quien lejos de molestarse, parece que disfrutaba de la travesura. El momento fue captado en un video y viralizado en redes sociales.

Veo encuestas de con quién te identificas más entre las dos niñas. Yo sin embargo soy el pastel: siempre me vienen a joder, a apagarme la vela, pero al final nadie me come.

