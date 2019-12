Viral: Mujer comparte su peor regalo; su marido le dio un suéter para perro

Lo que debió ser el peor regalo que un esposo le puede dar a su mujer, terminó siendo una divertida anécdota que se hizo viral a través de YouTube.

Una usuaria compartió que su esposo llegó a casa con un suéter que tenía estampado un carrito rojo, algo que a ella le gusta mucho. Sin embargo, desde el momento en que se lo probó notó que algo estaba mal, pues el suéter dejaba expuesto su trasero.

“’¿Por qué es tan corto por la parte de atrás?’, pregunté y él me dijo: ‘Tonta, se supone que debes usar una camiseta debajo’, a lo que respondí que las mangas se sentían raras y él me dijo que le diera vuelta”, cuenta la mujer en el vídeo.