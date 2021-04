Viral: Mujer descubre que la novia de su hijo es su hija perdida

CHINA.- Un caso que parece salido de una novela se volvió viral en redes sociales luego de que diversos medios chinos como Sina News, Sohu News y Oriental Daily News lo publicaron. Una mujer del este de China se habría enterado el pasado 31 de marzo que su hijo se iba a casar con su hija perdida.

La revelación ocurrió justo en la boda de los posibles cónyuges en Suzhou, provincia de Jiangsu, el 31 de marzo, publicó Sohu News.

La mujer descubrió que estaba frente a su hija al notar una rara marca de nacimiento en la mano de la novia, que era justo el rasgo característico de su hija que había perdido desde que era niña. La mujer les preguntó a los padres de la novia si era adoptada y éstos le confirmaron sus sospechas.

La ahora joven había desaparecido cuando era niña y sus padres adoptivos la recogieron en la carretera haces 20 años. La boda podría haberse cancelado en este momento, pero la mujer también reveló que su hijo, el novio de su ahora hija, también fue adoptado.

La boda se desarrolló según los planes y en las fotos que se volvieron virales en las redes sociales chinas se puede ver a la novia derrumbarse y abrazar fuertemente a su madre perdida hace mucho tiempo.

Se desconoce exactamente desapareció la novia, pero algunos apuestan a que se debió a algún traficante.

Uno de los primeros en publicar la noticia viral, que ya está incluso en medios españoles fue Oriental Daily News, un periódico de Hong Kong que se fundó 1969 por Ma Sik-yu y Ma Sik-chun.

Chinese woman was left in tears after she found out that her son's bride was her daughter who went missing over 20 years ago. Noticed a birthmark on the bride's hand,which was similar to the 1 on her lost daughter's hand.



Now I'm thinking about that groom. 😏 pic.twitter.com/RSmZIjwCKN