Viral: Niña vive aterrador momento con un hacker

Los padres de una niña de ocho años quedaron aterrados cuando al revisar las cámaras de seguridad instalados en el cuarto de la pequeña, vieron a su hija hablando con un desconocido que logró hackear el aparato.

De acuerdo con el testimonio de la madre, quien compartió el vídeo en redes sociales, su hija fue atraída al cuarto con una música que dejó de sonar en el momento en que entró a la habitación. Entonces escuchó la voz de un hombre que le dijo que era su mejor amigo Santa Claus.

Each time I've watched this video it's given me chills.



A Desoto County mother shared this Ring video with me. Four days after the camera was installed in her daughters' room she says someone hacked the camera & began talking to her 8-year-old daughter.



